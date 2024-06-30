الأرصاد تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل 2.5 متر

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين على شواطئ البحر المتوسط، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من ( 1.5 :2.5 متر).

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: على المصطافين توخى الحيطة والحذر وتجنب التعمق داخل البحر .

ويشهد اليوم الأحد ، استمرار الإنخفاض الطفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.