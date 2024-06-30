إقبال على شواطئ مطروح الآمنة بعد إغلاق "البحر المفتوح" لارتفاع الموج.. فيديو

مطروح – حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً من شواطئ مرسى مطروح العامة، ورصد الإقبال الكبير من المواطنين على الشواطئ الآمنة، في ظل استمرار إغلاق الشواطئ على البحر المفتوح، لليوم الثالث على التوالي بسبب حالة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، مع زيادة التيارات المائية والسحب بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع، التي بدأت أمس الأول الجمعة.

وناشدت محافظة مطروح، رواد الشواطئ والمصطافين، بالالتزام بتعليمات مسئولى الشواطئ، بعدم السباحة في شواطئ البحر المفتوح، مع استمرار إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد، وشواطئ الأُبَيض وأم الرَخَم وعجيبة، وإغلاق مزار حمام كليوباترا، مع السماح بالسباحة في الشواطئ القريبة داخل المدينة، الواقعة على خليج مرسى مطروح، مثل شاطئ مطروح العام والليدو وروميل والفيروز و النخيل وعلم الروم ومينا حشيش والغرام .

ورصدت كاميرا اليوم السابع، إقبال أعداد كبيرة من المصطافين، على الشاطئ العام، وممارسة السباحة والاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس المعتدل، وتأمل الطبيعة الخلابة وجمال البحر، في ظل حالة من الآمان في الشواطئ الواقعة على الخليج ، التي تتميز بعدوم حدوث تيارات سحب مائي أو أمواج عالية، مع وجود نشاط للأمواج الخفيفة والتي لا تشكل خطراً خاصة أن الأعماق محدودة مع توافر وسائل الأمان والرقابة من المنقذين.

وكانت أجهزة محافظة مطروح، قد أغلقت أمس الأول الجمعة، الشواطئ الواقعة على البحر المفتوح، بسبب ارتفاع الأمواج والسحب، مما يهدد سلامة المواطنين وأرتفاع مخاطر الغرق، مع استمرار العمل بالشواطئ الواقعة على الخلجان والبحيرات، مع تكثيف أعمال الرقابة على الشواطئ ورفع حالة الاستعداد بها، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.