طقس مطروح.. نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر والعظمى 30 مئوية.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، لرصد الأجواء المميزة والطقس المعتدل على الشواطئ، مع نشاط لتيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تلطيف الأجواء وتخفف الإحساس بدرجات الحرارة الحقيقية، التي سجلت العظمى 30 درجة والصغرى 23 مئوية، مع زيادة نسبة الرطوبة في الهواء خاصة في المناطق البعيدة عن البحر، كما تنشط الرياح الخفيفة المصاحبة لحالة عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج بشكل كبير، خاصة في شواطئ البحر المفتوح.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، الأجواء الصحوة والطقس المعتدل وتيارات الهواء التي تعمل على تلطيف الأجواء، مع نشاط للرياح الخفيفة في بعض الأوقات، والتي تتسبب في ارتفاع الأمواج، في شواطئ البحر المفتوح، التي تم إغلاقها من أجهزة المحافظة،حرصاً على سلامة المواطنين، مع السماح بالسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مرسى مطروح وبحيرة الفيروز.

وتسود أجواء صحوة وطقس معتدل، خلال هذه الفترة، على محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، مع زيادة الشعور بنقاء الأجواء، وتعمل تيارت الهواء على تخفيف الإحساس بالحرارة وتلطيف الأجواء، في حين يزيد الشعور بالحرارة أكثر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في المناطق الصحراوية.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة العيد والمصيف على الشواطئ المختلفة.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.