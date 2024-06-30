إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل أمام الطرمبات - طريق جمصة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوررد إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل أمام الطرمبات - طريق جمصهة المنصورة، ووجود إصابات.

وبالفحص تبين إصابة أربعة أشخاص بأصابات متفرقة، حيث أصيبت كلا من، محمد مسعد عطية عبد الوهاب 46 عاما، خفير ثالث ومصاب بجرح متهتك بالقدم اليسرى، علاء احمد السعيد ابراهيم 41 عاما، طلخامصاب بكسر بالساق اليسرى، محمد محمود محمد على 37 عاما، كفر الشيخ مصاب بكسر بالحوض ونزيف بالمخ و ياسر سالم عبد الغنى عبد المجيد 28 شرنقاش طلخا أمين شرطه مصاب بكسر بالقدم اليسرى والساق اليسرى

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات



