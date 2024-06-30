أمطار غزيرة فى سويسرا وإيطاليا وفرنسا تودى بحياة 5 أشخاص

وكالات

أودت عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة شهدتها سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بحياة خمسة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية أوردتها السلطات المحلية، الأحد.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، لقي ثلاثة مسنين حتفهم بعد سقوط شجرة على سيارة كانوا يستقلونها في شمال شرق فرنسا، جراء العواصف والرياح العاتية.

وأوضحت قيادة الشرطة أن المسنين كانوا في "السبعينات والثمانينات" من العمر، كحال راكب رابع لا يزال في حالة خطرة.

وأضاف المصدر، أن الحادث "وقع جراء رياح عاتية عصفت بين الساعة السابعة والثامنة مساء" .

وفي سويسرا، لقى شخصان مصرعهما، وفُقد آخر بعد انزلاق للتربة جراء الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت الشرطة في كانتون تيسينو، الأحد، في بيان.

وأوضحت الشرطة أن "جثتين" يجري التعرف على هويتهما "عثر عليهما رجال الإنقاذ" في منطقة فونتانا، في شمال غرب كانتون تيسينو الناطقة بالإيطالية. ورجحت صحيفة "لاريجيون" المحلية، أن الجثتين تعودان لمصطافين سويسريين ناطقين بالألمانية.

وفي شمال إيطاليا، طالت الأمطار الغزيرة وادي أوستا، وتداول مستخدمو الإنترنت صوراً للفيضانات والأنهار تجتاح بمياهها الطينية الجبال بشدة.