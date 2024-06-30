اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 11 شخصا وتعطل حركة الطيران بسبب الأمطار الغزيرة فى نيودلهى

الأحد، 30 يونيو 2024 02:10 م
مصرع 11 شخصا وتعطل حركة الطيران بسبب الأمطار الغزيرة فى نيودلهى أمطار - أرشيفية
وكالات

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع الماضي على نيودلهي، ارتفع إلى 11 من بينهم أربعة غرقوا في أنفاق غمرتها المياه فيما تواجه حركة الطيران في العاصمة بعض الاضطرابات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، سجلت نيودلهي التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو الجاري مع تجاوز كميتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث بالمطار الرئيسي للعاصمة نيودلهي، مما أودى بحياة شخص، وتعطل الرحلات، وغمر الأنفاق بالماء، وازدحام مروري شديد، وانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء من المدينة.

وتشير بيانات منصة تتبع حركة الطيران "فلايت أوير" إلى أن 60 رحلة تقريباً ألغيت من المطار الرئيسي للعاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسؤول في المطار، إن تشغيل المطار يسير بشكل طبيعي إلى حد كبير، الأحد، مع تحويل معظم الرحلات الجوية التي كانت مقررة من الصالة المتضررة إلى الاثنين الأخريين، لكنه لم يستبعد احتمال إلغاء رحلات أخرى خلال الأحد.







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الهند

نيودلهى

توقف حركة الطيران




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