أخبار الاقتصاد اليوم: وزير قطاع الأعمال 16 مليار جنيه أرباح القابضة المعدنية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 30 يونيو 2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الصناعات المعدنية حقق نجاحا وربح نحو 16 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال لـ"اليوم السابع": 16 مليار جنيه صافى أرباح القابضة المعدنية

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الصناعات المعدنية حقق نجاحا كبيرا خلال العام المالى المنتهى اليوم 30 يونيو 2024، على مستوى الإيرادات والأرباح والصادرات وكافة المؤشرات الاقتصادية للشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية حققت 47.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى المنتهى اليوم 30 يونيو بارتفاع كبير عن العام المالى 2022 والذى حققت فيه 33.2 مليار جنيه إيرادات ، فيما حققت نحو 16 مليار جنيه صافى أرباح خلال العام المالى الحالي مقارنة بالعام 2022 والذى حققت فيه 7.5 مليار جنيه صافى أرباح .



أشار محمود عصمت، أن الشركات نجحت في زيادة الصادرات العام المالى المنتهى اليوم بقيمة 6.2 مليار جنيه عن العام السابق، حيث حققت 20.3 مليار مقارنة ب 14.1 مليار جنيه .



محمود محيي الدين: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى عدة مجالات



قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 إن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.

وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 آلاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه.

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقيات 6 منح تنموية.. اعرف التفاصيل



خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر.

وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى يعكس قوة الشراكة معه



عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاء ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.

