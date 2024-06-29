3 مجازر إسرائيلية فى غزة تسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 224 آخرين

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37834 شهيدا و86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى، جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 267 على قطاع غزة.