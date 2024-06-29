هبوط مفاجئ فى طريق جسر النيل بقرية دهتورة بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، هبوطا مفاجئا بطريق جسر النيل الرابط بين قري وجه بحري المركز، مما أسفر عن سقوط سيارة نقل، وتم غلق الطريق وإخطار الأجهزة التنفيذية لإتخاذ اللازم.

ومن جانبه انتقل المحاسب وائل جمعه رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي حانوت التابع له القرية، إلي موقع الحادث وتم إخطار الأجهزة الأمنية من غاز طبيعي وصرف صحي وشركة مياة الشرب، للتواجد بالمكان لحين إصلاح الهبوط بالطريق، موضحاً أنه لا توجد أي مشاكل في المرافق الموجودة وجاري إصلاح الهبوط ورفع السيارة باستخدام ونش.