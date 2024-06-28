شلال قناطر زفتى وجهة أهالى الغربية للاستمتاع بالأجواء.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من أمام شلال المياه بمنطقة قناطر زفتي محافظة الغربية، أو كما يطلق عليها أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية "الخمسين عين"، والتي تتمتع بمشاهد ومناظر خلابة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء هذه القناطر والمعروفة بـ"الخمسين عين" فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، حيث تم وضع آخر حجر فى البناء يوم 7 مارس 1903، لتوفير المياه لمساحة مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط.

ويأتى إلى القناطر الزوار من جميع أنحاء العالم وليس محافظات الجمهورية فقط، فقد زارها فى شهر 7 عام 2017 وفد ياباني ومجموعة من الباحثين فى دول حوض النيل للتعرف على تاريخ إنشائها والذى تعدى 100 عام وأعمال التدعيم التى تتم بقطاع الخزانات.



