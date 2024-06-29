اليوم السابع
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نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية اغتيال اللواء نبيل فراج خلال ساعات

السبت، 29 يونيو 2024 04:00 ص
نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية اغتيال اللواء نبيل فراج خلال ساعات المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

 







مقتل اللواء نبيل فراج

الشهيد نبيل فراج

اخبار الحوادث

المستشار وجدى عبد المنعم




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