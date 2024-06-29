نشاط رعوى مكثف فى إيبارشية حلوان والمعصرة خلال صوم الرسل.. تفاصيل

كتب ـ محمد الأحمدى

التقى الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، بمكرسات الدير ذاته، وذلك فى إطار الزيارات الرعوية التي يقوم بها نيافته.

وألقى نيافته كلمة روحية عليهن، تحدث فيها عن الكنيسة في عصر الآباء الرسل، وكيفية التمتع بالعشرة مع الله من خلال الكتاب المقدس، والمواظبة علي تعليم الرسل وحياة الشركة الديرية، والاهتمام بالحياة الروحية داخل الدير.

وصلى الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة روفائيل والشهيدة مارينا بمنطقة الدواجن التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 60 من أبناء مدرسة الشمامسة بالكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و 30 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما تفقد نيافته عقب القداس الإلهي عددًا من خدمات مدارس الأحد بالكنيسة.