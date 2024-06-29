مندوب سرق مبلغا من شركة بالقليوبية يعترف: استغللت عملى واختلست الأموال

كتب سليم على

أدلى شخص أمام جهات التحقيق في القليوبية، باعترافات تفصيلية تفيد استيلاءه على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله مستغلا عمله بالشركة وثقة مدير الشركة به.

تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، بلاغا ضد مندوب تحصيل بذات الشركة، اتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الشركة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم.

واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأفاد بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.