اليوم السابع
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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا

الأحد، 16 يوليو 2023 09:45 ص
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات اليوم التاسع، وليلة عيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.
 
وشارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وبعض الآباء الكرمل، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان حول "إكرام مريم والإنعام السبتي".
 
الجدير بالذكر أن تساعية بدأت في السابع من الشهر الجاري، كما سيتم الاحتفال بعيد العذراء سيدة الكرمل، مساء اليوم. 
 
صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا (1)
صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا
 

صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا (2)
 ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا
 

 


الكنيسه الكاثوليكه

الكنيسه اللاتينيه

المطران كلاوديو

الرهبنه الكرمليه



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