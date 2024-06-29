مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية فى نيبال

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لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم فى نيبال ، جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق جبلية فى البلاد.

ونقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية عن مسئولين فى نيبال - لم تسمهم - قولهم إن الانهيارات الأرضية تسببت فى دفن منازل بثلاث مقاطعات واقعة فى منطقة جبلية تبعد نحو 250 كيلومترا غربى العاصمة "كاتمندو".. مشيرين إلى أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم فى مقاطعة "جولمى"، فى حين لقى شخصان مصرعهما فى مقاطعة "باجلونج" المجاورة، واثنان آخران فى مقاطعة "سيانجيا".



يشار إلى أن موسم الرياح الموسمية فى نيبال قد بدأ فى وقت سابق من الشهر الجارى ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، مما يتسبب فى وقوع انهيارات أرضية فى المناطق الجبلية التى تغطى معظم أرجاء البلاد.