اليوم السابع
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مشاهد لمظاهرات فى أكثر من 80 موقعا بإسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو.. فيديو

السبت، 29 يونيو 2024 09:08 م
مشاهد لمظاهرات فى أكثر من 80 موقعا بإسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو.. فيديو
وكالات

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قالت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم إن مظاهرات اندلعت فى أكثر من 80 موقعا فى إسرائيل للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمشاهد من تلك المظاهرات.

يذكرأن، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء فى حزب "الليكود" لإسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ولا تزال تعكس نتائج استطلاعات الرأى الأزمة التى يمر بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى ظل استمرار الحرب على غزة والتلويح بشن أخرى على لبنان، فوفقًا للعديد من الاستطلاعات التى أجرتها وسائل إعلام عبرية، انخفضت شعبيته بشكل حاد خاصة خلال الشهور الأخيرة إثر العدوان المستمر على قطاع غزة.







مظاهرات إسرائيل

تل أبيب

نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلى




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