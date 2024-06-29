عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب الخروج للشوارع للضغط على نتنياهو

وكالات

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لن يعمل على إعادة الأسرى من غزة حتى يهتز عرشه لذا يجب الخروج إلى الشوارع، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو يتمسك بمنصبه على حساب دماء أبنائنا وحياتهم.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين وزير الدفاع الإسرائيلى وقادة الأجهزة العسكرية بعدم السماح لنتنياهو بإفساد صفقة تبادل الأسرى، مؤكدين أن استمرار الحرب الحالية يعنى مقتل أبنائنا.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه على وشك اندلاع حرب فى الجبهة الشمالية مؤكدين أنه لا أمل فى استعادة أبنائنا.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين أبناء الشعب الإسرائيلى بالخروج إلى الشوارع من أجل الضغط على نتنياهو لإبرام صفقة، مؤكدين أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل البقاء فى منصبه.