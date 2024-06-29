اليوم السابع
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مركز المناخ: انكسار الحرارة 5 درجات على شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة

السبت، 29 يونيو 2024 12:51 م
مركز المناخ: انكسار الحرارة 5 درجات على شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الطقس
كتبت ـ أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن انكسار الموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا، مشيرًا إلى أن الانكسار بدأ من ليل الجمعة من شمال الجمهورية  "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية ".

أضاف أنه سوف يستمر توغل الكتلة الهوائية الباردة اليوم السبت لتكسر حرارة الاجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة  وحتى المنيا، ويوم الأحد تتوغل الكتلة الباردة لتكسر حرارة مصر الوسطى وشمال الصعيد وحتى سوهاج وقنا، والإثنين والثلاثاء تهدأ حرارة  مناطق جنوب الصعيد.

أوضح أننا في الأسبوع الثالث من بؤونة وهو ما يعني فعلياً أننا دخلنا فى الصيف شديد الحرارة ، ما زالت الأجواء شديدة الحرارة لكنها أقل من الموجة الحالية بكثير.

وحذر فهيم من فترات ما بين موجات حيث يكون هناك سرعات عالية من الرياح "متوقع ارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من 1.5 – 2 متر وهو خطر نوعاً لمن يرغب فى نزول البحر خلال أيام السبت والأحد والاثنين .

أضاف أن هذه الأيام فرصة للراحة من الصهد والحرارة التى شهدناها الفترة الماضية قبل ارتفاع الحرارة مرة أخرى بداية من الأربعاء والخميس.


 







الحرارة

ارتفاع الحرارة

مركز المناخ

وزارة الزراعة




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