مرافق الأقصر تضبط وتحرر 69 محضرا و75 مخالفة متنوعة فى حملات بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمدن الأقصر وإسنا، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، نجحت في ضبط وتحرير 144 محضرا ومخالفة متنوعة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ففي مدينة الأقصر، شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لمتابعة الإنضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، واستهدفت الحملة مناطق ميدان أبو الحجاج، ميدان المحطة، معدية الأهالي، المستشفى العام ،الهيلتون.

وأكد اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، إنه أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و9 محاضر مضبوطات متنوعة، و37 محضر إزالات إدارية ، كما تم إزالة كافة الوصلات الكهربائية العشوائية بساحة أبو الحجاج.

أما في مدينة إسنا فقد قام المسئولين على حملات المرافق بمدينة إسنا، بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الإنضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد، حيث واستهدفت الحملة شوارع أحمد عرابى وشارع البحر القديم، وشارع كورنيش النيل، ومنطقة المستشفى العام، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، و5 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية.