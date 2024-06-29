مدن الأقصر تتصدى للبناء المخالف ومحاولة البناء بأراضى زراعية

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، والتي انطلقت بكل قوة في محافظة الأقصر بالمدن والقرى المختفة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الاراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

وفى هذا الصدد بمدينة الزينية قام يوسف أحمد محمود رئيس القرية المدامود قبلى، ورمضان حسن أحمد سكرتير القرية، بالمرور فى حملة تفتيشية وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ومتابعة حجازي النحاس نائب رئيس المركز بالمرور والمتابعة الدورية، وتبين قيام أحد المواطنين بالمدامود العجوز نجع الترعة، بإقامة سملات وأعمدة خرسانية على أرض زراعية مساحة 9 متر، وعلى الفور وبالتنسيق مع الطيرى عبدالحميد مسئول الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مدينة الطود كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لرصد التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها ووقف أعمال البناء المخالف، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة علي سيد صادق بالتصدي الفوري لحالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية العديسات قبلي، وتم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد.

ومن جانبه أوضح علي سيد صادق رئيس مدينة الطود، أنه تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية العديسات قبلي على مساحة 350 متر مربع عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وأعمال تشوين لجذوع النخيل والبوص، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.