محافظ بنى سويف: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة ومدارس STEM

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، والتي كانت قد بدأت منذ 10 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستأنفت السبت 22 من نفس الشهر باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19.1 ألف طالباً وطالبة "نظامى - خدمات- منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم السبت" الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للقسم الأدبي ،وبالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم " الكيمياء" ، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة ثانية"، وذلك خلال 45 لجنة على مستوى المحافظة.

وحرص وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم من غرفة العمليات قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.

كما أشار وكيل الوزارة إلى السماح للطلاب بدخول اللجان بدءاً من الساعة الثامنة والربع صباحاً بعد تنفيذ عملية التفتيش بشكل دقيق وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء الامتحان بكتابة البيانات بدقة ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب، مع التشديد على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان باي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، والتصدي لأي محاولات غش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث بالامتحان.