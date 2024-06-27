محافظ بنى سويف يعقد اللقاء المفتوح للمواطنين.. تعرف على التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، الذي اعتاد على عقده أكثر من مرة أسبوعياً ، لمناقشة شكاوى ومشكلات المواطنين التى تتطلب تدخل المحافظة أو التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،لاسيما وأنه يتم "بشكل أسبوعى" عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين بدواوين الوحدات المحلية، حيث يتم رفع المشكلات والمطالب التي تتطلب التدخل من مستوى إداري أعلي للقاء المواطنين الذى يعقده المحافظ.

حضر اللقاء، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ومجلس قروى قمبش.



وكان من أهم المشكلات التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء، شكوى أحد المواطنين، يلتمس فيها تذليل المعوقات للحصول على شهادة الصلاحية لأرض مبان داخل الحيز العمراني بزمام قرية قمبش، حيث كلف المحافظ التخطيط العمراني بمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع فرع هيئة المساحة، لمعاينة الأرض محل الشكوى، للقيام بإعادة التوقيع مرة آخرى، طبقاً للمخطط التفصيلي لإمكانية استخراج شهادة الصلاحية للمواطن في أقرب وقت وفي إطار القانون.