كيف ساهمت مشروعات تجفيف الطماطم فى توفير فرص عمل لشباب وفتيات الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ساهمت مشروعات "تجفيف الطماطم" بقرى ونجوع الأقصر، لتصديرها للخارج بأسعار متميزة في دعم الفتيات والشباب عبر توفير فرص عمل دائمة لهم طوال العام بالعمل في مناشر تجفيف الطماطم، وذلك حسبما كشف المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادي النسيم في مدينة إسنا والتي تحمل إسم "محطة الشهيد ماجد صالح".

ويضيف المسئول عن منشر الطماطم المجففة بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إن مشروعات تجفيف الطماطم ساهمت في رفع مستوى الشباب والفتيات وتوفير فرص عمل مميزة للجميع من أبناء تلك القرى والنجوع، حيث أن زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالطماطم وزيادة مناشر التجفيف أدت لزيادة العمالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات من إسنا وأرمنت، موضحاً إنه في الزراعات والمناشر كانت تبلغ يومية العمال من 100 لـ200 جنية، ولكن مع زيادة الإقبال على تجفيف الطماطم وزيادة المحصول تصل لأكثر من 300 جنيه فى اليوم الواحد من 7 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومشروعات التجفيف ساهمت فى زيادة يومية المزارعين والعمال فى تلك المزارع بصورة تضمن لهم حياة كريمة.

وأكد المهندس عبد الكريم دياب، إن الأقصر أصبحت خلال السنوات الماضية مصدر رئيسي ومحطة هامة في تصدير الطماطم المجففة لدول أوروبا والخليج وحول العالم، حيث أن كميات وطلبات الطماطم المجففة تخرج من الأقصر مباشرة إلى دول إيطاليا والبرازيل وألمانيا وأسبانيا والإمارات والسعودية ودول إفريقيا أيضاً التى بدأ الطلب يزيد بها على الطماطم المجففة لإستخداماتها المتنوعة، حيث إن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم، موضحاً أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين هما الإيطالية وحالياً يتم التجهيز للتصدير للسوق البرازيلية، وتوجد المحطة داخل قرية طفنيس والكيمان والنجوع وهناك 3 جمعيات تشترك فى ذلك المنشر، والذي يهدف فى الأساس للتنمية وفتح مجال لخلق فرص عمل عبر العمل فى الإنتاج الزراعى.



الفتيات خلال العمل فى منشر تجفيف الطماطم



الفتيات خلال موسم تجفيف الطماطم



المزارعين خلال وضع الطماطم على جهاز الفرز



تجفيف الطماطم يوفر فرص عمل للجميع



توفير فرص عمل للشباب بمناشر الطماطم



