اليوم السابع
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قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية تنتشل جثة غريق من ترعة

السبت، 29 يونيو 2024 10:34 م
قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية تنتشل جثة غريق من ترعة انتشال جثة غريق بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جثمان شاب عُثر عليه غارقًا فى إحدى الترع بمدينة السنبلاوين، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوجود جثة غريق فى الترعة المواجهة لمضرب الأرز بالسنبلاوين بناحية منطقة البستان.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنه صبى فى بداية العقد الثانى من عمره. تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







الدقهليه

اخبار الحوادث

العثور على جثة غريق بالدقهلية

مركز السنبلاوين




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