اليوم السابع
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قصة هنا فايز الحاصلة على أول مركز بأفريقيا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية

السبت، 29 يونيو 2024 09:49 م
قصة هنا فايز الحاصلة على أول مركز بأفريقيا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية هنا فايز
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا بعنوان "هنا فايز" الحاصلة على المركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في أولمبياد اللغة الإنجليزية، والتي شاركت في المسابقة وتمكنت من الفوز بها، ليتم تصعيدها للسفر لتركيا، لتتمكن الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

وقالت هنا فايز، إنها بالصف الثالث الإعدادي، شاهدت إعلانا عن المسابقة فقررت المشاركة بها، وبرغم أنها كانت متخوفة في بداتها، إلا أنها قررت المشاركة، وتمكنت من القراءة باللغة الإنجليزية، والاطلاع على اليوتيوب، لتشارك بقوة، وتمكنت من الحصول على المركز الأول جمهوريًا، ليتم تصعيدها لتركيا، لتفوز بالمركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت هنا، بعد حصولها على المركز الأول فهي مرشحة للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في أولمبياد اللغة الانجليزية على مستوى العالم، موجهة الشكر لوالدها ووالدتها ومعلميها، لتشجيعها ودعمها، مشيرة إلى أن الله وهبها موهبة الرسم، فهو المتنفس بالنسبة لها.

وأكدت هنا، أنها تتمنى أن تكون مبرمجة، وقدوتها الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أحمد زويل، وغيرهم من علماء مصر الذين نبغوا على مستوى العالم.







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