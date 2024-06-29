فعاليات "يوم العطاء" بمركز التأهيل الشامل لقرى حياة كريمة بشربين.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم السبت، عن إقامة الفعاليات والأنشطة المقدمة للمستفيدين بمركز التأهيل الشامل بشربين، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وتشغيله ضمن مبادرة حياة كريمة، ويعتبر أول مركز تأهيل متكامل لذوي الهمم على مساحة 1200م داخل قرى "حياة كريمة" في الدقهلية، يخدم 26 قرية، وتوابعها فى مركز شربين، ويضم وحدات علاج طبيعي، و"سيكوموتور"، وتأهيل بصري، وسمعي، وعيادتي تخاطب بالإضافة إلى ورشة وقاعة تدريب.

تم خلال الفعاليات تنفيذ ألعاب مسلية تتناسب مع ذوي الإعاقة، وأنشطة تربوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وألعاب رياضية، وأنشطة حسية، وتصميم وسائل تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الحركية، والحسية، والاجتماعية، والعقلية بطريقة متوازنة، وشاملة؛ مما يمنحهم الفرصة؛ ليكونوا أكثر إيجابية، واندماجًا في المجتمع.

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف، وحضور الدكتورة آمال ذكي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور ابراهيم شبكة، رئيس مجلس ومدينة شربين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لرعاية، ودعم ذوي الهمم بقرى حياة كريمة، وتزامنا مع الاحتفال بثورة يونيو.



جانب من فعاليات يوم العطاء



عرض للأطفال في يوم العطاء