أهدته مبلغا ماليا.."حياة كريمة" تستجيب لحالة محمد صاحب عربة المشروبات (فيديو)

فى بادرة إنسانية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها الكامل للشاب محمد طارق من محافظة الغربية وصاحب مشروع عربة الشاى والقهوة المتنقلة والذى واجه تحديات أدت إلى سحب عربته وتصدره قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

قامت مؤسسة حياة كريمة بتقديم الدعم المالي اللازم للشاب محمد طارق ليتمكن من استكمال مشروعه وتطويره.

الشاب محمد طارق أعرب عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها السخى، مؤكدا أن هذا الدعم سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه.

وقال الشاب: "ممتن جدا لمؤسسة حياة كريمة على وقوفها بجانبى فى هذه المحنة وأن دعمهم لي هو أكبر دليل على أن هناك من يهتم بأحلام الشباب ويسعي إلى تحقيقها"، مضيفًا : "أعد مؤسسة حياة كريمة وكل من دعمنى بأننى سأعمل بكل جهدى لتحقيق النجاح فى مشروعى وأن أكون عند حسن ظنهم بى".

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