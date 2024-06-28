نتنياهو عن التوترات مع حزب الله: عودة سكان الشمال لمنازلهم يعنى التوصل لتسوية

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله: "إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية"، في إشارة إلى التوترات العسكرية بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني.

في السياق ذاته قالت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت أوضح للأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك.

ونقلت الصحيفة عن جالانت قوله إنه قال للأمريكيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود