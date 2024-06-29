اليوم السابع
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ضبط 8 مراكز علاج إدمان غير مرخصة في حملات أمنية

السبت، 29 يونيو 2024 07:08 م
ضبط 8 مراكز علاج إدمان غير مرخصة في حملات أمنية حملة أمنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (8) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط (8) أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، لوجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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