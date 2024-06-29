ضبط 4 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، طالب يبلغ من العمر 20 سنة، مصابا برش خرطوش بالذراع اليسرى والبطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، إثر وقوع مشاجرة بدائرة المركز، بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، وتم ضبط 4 متهمين من بينهم طالب مصاب برش خرطوش، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة والفصل بين الطرفين، والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوجود مشاجرة بين "طرف أول" هـ. ر. ع. ع. 20 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد ونجل عمومته ع. ع. ح. ع. 23 سنة سائق، وبين "طرف ثان" م. ج. ث. ا. 34 سنة حاصل على دبلوم صناعي، ونجل عمومته م. ج. ع. م. 32 سنة سائق، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته، مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.