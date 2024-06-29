ضبط مدير كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية يمنح الطلاب شهادات مزورة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير"- أكلاشيه - عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – أدوات ومستلزمات تستخدم فى التدريس بالكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").