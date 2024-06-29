ضبط مخدرات بقيمة مليونى جنيه فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (2000 قرص مخدر– كمية لمخدر الهيدرو – ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس – سلاح أبيض ).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,940 مليون جنيه.