اليوم السابع
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السبت، 29 يونيو 2024 02:29 م
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ضبط مخدرات بقيمة مليونى جنيه فى القاهرة

السبت، 29 يونيو 2024 01:28 م
ضبط مخدرات بقيمة مليونى جنيه فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (2000 قرص مخدر– كمية لمخدر الهيدرو – ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس – سلاح أبيض ).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,940 مليون جنيه.







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مخدر الإستروكس




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