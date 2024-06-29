ضبط شابين متورطين فى قتل زميلهما وإلقاء جثته على الطريق بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شابين متورطين فى قتل سائق زميلهما، وإلقاء جثته على الطريق بمركز أجا، وذلك بغرض سرقة مبلغ مالى حصيلة بيع بضاعة.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقى على الطريق.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشاب يدعى محمد. ح، ويبلغ من العمر 22 عامًا، سائق، مقيم قرية بقطارس التابعة للمركز، ومتغيب عن منزله.

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة اثنين من زملائه يعملان معه، وهما م.ر.ق.، وم.م.، مقيمان بقرية شنيسة التابعة لمركز أجا، حيث كشفت التحريات أن المتهمان يعملان مع المجني عليه، وكانا معه أثناء تسليم بضاعة، وعقب عودتهم افتعلا معه مشاجرة، وتعديا عليه بسلاح أبيض، وسرقا المبلغ المالي، وألقيا جثته على الطريق وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.