شكوى من صعوبة امتحان الفيزياء بالدقهلية والتاريخ يرسم الفرحة على وجوه الطلاب

الدقهلية ـ شريف الديب

اشتكي طلاب الشعبة العلمية بمحافظة الدقهلية، من امتحان مادة الفيزياء، وأكدوا بوجود صعوبة فى الأسئلة، والسؤال المقالي، وخرج العديد من الطلاب فى حالة بكاء وصدمة من الامتحان، وأكدوا بأن الامتحان كان 46 سؤالا، وكان يحتاج إلى وقت أكبر خاصة بأن تسجيل البيانات فى البابل شيت يحتاج لوقت.

كما اشتكي عدد من اللجان بالدقهلية من تأخير دخول ورقة الامتحان إلى أكثر من ربع ساعة، بينما اشتكي أحد الطلاب بمدرسة اللغات التجريبية من أن هناك بعض الأسئلة تم ترجمته بشكل خاطئ، بينما رسم التاريخ الفرحة على وجوه طلاب الشعبة الأدبية، وأكد الطلاب بأن امتحان التاريخ فى مستوي الطالب المتوسط والامتحان سهل ومباشر، وهناك سؤال أو اثنان بالكثير احتاج إلى تفكير بسيط.

وتابع ناصر شعبان وكيل الوزارة، امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدارس المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية، وقام بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بحضور أعضاء الغرفة.

واطمأنّ وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، وسط إجراءات أمنية وحتى دخول اللجان، وواطمأن على انتظام الطلاب داخل اللجان الامتحانية نهاية اليوم،

وشدد شعبان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير كل سبل الراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأكد على عدم دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، وشدد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات.