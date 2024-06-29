سقوط لصوص المساكن والهواتف المحمولة خلال حملات أمنية مكبرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (شخصين وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة) لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة هاتف محمول، وأرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وبحوزته (شاشة عرض "مجهولة المصدر"- فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار )، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط (عامل بمحل سوبر ماركت) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بضائع من داخل المحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة المعصرة على فترات وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنفاق الأموال المتحصل عليها على شراء (شقة سكنية- هاتف محمول- دراجة نارية- جهاز "لاب توب").

ونجحت القوات فى ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص.