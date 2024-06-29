ربط الصناعة بمشروعات التخرج لطلاب هندسة أسوان

أسوان- صلاح المسن

أقامت كلية الهندسة جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطلاب بكالوريوس كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبحضور اعضاء من نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد عباس نقيب المهندسين بأسوان.

قال الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،في "تصريحات صحفية" أن هذه المناقشات تعد هي حصاد لجهود الطلاب البحثية والتعليمية علي مدار سنوات الدراسة بالكلية وان كثير من مشروعات التخرج تستحق الإشادة والتشجيع لما بذلوه الطلاب من بحث علمي يساعد علي الابتكار والعمل علي ربط الابتكار بالصناعة حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بالكوادر الشابه المدربة من أجل ربطهم بسوق العمل وتخريج منتج قادر علي المنافسة بسوق العمل الإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة جامعة أسوان انهم يعملون دائما من خلال التواصل مع الطلاب بمختلف اقسام الكلية لتذليل لهم الصعوبات والتحديات والعمل علي توفير المناخ المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية، وهذا يظهر جليا في جودة المشروعات المقدمة من الطلاب، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.