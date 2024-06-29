رئيس التمثيل التجارى يوقع بروتوكولا مع "وفا بنك" لخدمة المجتمع التصديرى بأفريقيا

كتب - إسلام سعيد

وقع الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى بمدينة الدار البيضاء بروتوكول تعاون هام مع محمد الكتانى رئيس مجلس إدارة مجموعة وفا بنك، وهو أكبر بنك بالمغرب، ويمتلك 15 بنكا أخرى على مستوى القارة الأفريقية، وقد تم التوقيع خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار والتجارة الذى يعقده البنك ونادى أفريقيا والتنمية التابع للبنك بشكل سنوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القارة الأفريقية، وكذا رؤساء كبرى تجمعات الأعمال والشركات على مستوى القارة ومئات الشركات الأفريقية، وبمشاركة نحو 135 شركة مصرية، وتم خلال المؤتمر عقد مئات المقابلات الثنائية للشركات المصرية مع نظيرتها فى القارة الأفريقية.

كما قام رئيس التمثيل التجارى بالمشاركة مع وامكيلى مينى سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية، وبحضور رئيس مجموعة المدى القابضة وعدد من المسؤولين بتسليم جوائز التميز لعدد من اصحاب الشركات الناشئة من أبناء القارة السمراء.

ويأتى بروتوكول التعاون الذى وقعه رئيس التمثيل التجارى مع رئيس مجموعة وفا بنك تتويجا للجهود والأنشطة المشتركة التى تتم بين جهاز التمثيل التجارى المصرى والبنك لتنظيم بعثات تجارية للمصدرين المصريين وآخرها البعثة الناجحة لدولة كوت ديفوار مارس الماضى.

ويشمل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه العديد من الأنشطه التى ستخدم المجتمع التصديري المصرى ومنها التنظيم المشترك للبعثات التجاريه للمصدرين المصريين لدول القاره وجلب بعثات مشترين من الشركات الأفريقية لمصر، وستتم البعثة المقبلة فى شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات للمصدرين من خلال نادى أفريقيا والتنمية التابع للبنك، وكذا المساهمة فى ايجاد شركات افريقية لاستيراد المنتجات المصرية من خلال قاعدة البيانات وعملاء وفا بنك عبر البنوك التى يمتلكها فى دول القاره وكذا ضمان العمليات المصرفية وسداد قيمة شحنات المصدرين المصريين حال اتمامها من خلال البنوك التابعه للبنك فى القاره او مع عملاء البنك والذى يصل عددهم فى القارة الى نحو 12 مليون عميل.

ويأتى هذا البروتوكول إيمانا بالدور الهام الذى يلعبه التمثيل التجارى لخدمة المجتمع التصديري المصرى وكذا لتيسير النفاذ لدول القارة بالمنتجات المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بوضع التعاون مع القارة الافريقية على رأس أولويات الدولة المصرية.