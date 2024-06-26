رئيس التمثيل التجارى يشارك فى الاجتماعات التحضيرية لمعرض إكسبو أوساكا 2025

كتب إسلام سعيد

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى و المفوض العام لجمهورية مصر العربيه فى اكسبو اوساكا 2025 فى الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث الدولى الهام والمقامة بمدينة نارا اليابانية وكذا فى الاجتماع العام لمفوضي دول العالم وستعقد الدورة المقبله لهذا الحدث لمدة 6 أشهر فى مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة أبريل إلى أكتوبر 2025 وتشارك فى هذا الحدث نحو 160 دوله من مختلف انحاء العالم الى جانب مشاركة عدد كبير من المنظمات والهيئات الدوليه.

وتتضمن الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث عرض تفاصيل المشاركة لكل دوله والاعداد وتجهيز الاجنحه وادارتها وتشغيلها والفعاليات التى ستقام خلال فترة الستة اشهر بجناح كل دوله.

وتأتى المشاركة المصرية فى هذا الحدث الهام فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بعرض امكانات الدولة المصرية فى المجالات المختلفة مثل الاستثمار والسياحه ومشروعات البنية الأساسية والنقل والتكنولوجيا الى جانب عرض التاريخ المصرى والحضارة المصرية القديمة وغير ذلك من اوجه التميز للدولة المصرية.

هذا وشاركت مصر فى اكسبو دبى (الدورة السابقة) بجناح كبير متميز حاز على اعجاب كل من زار الجناح من ملوك وروساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين وشركات من مختلف دول العالم، ومن المتوقع ان يصل عدد زوار اكسبو اوساكا الى نحو 30 مليون زائر من اليابان ومن مختلف دول العالم. ومن المرتقب ان يبدأ الجانب المصرى فى الاستعدادات للمشاركة خلال الفتره المقبله .

وشارك كذلك من الجانب المصرى فى الاجتماعات التحضيريه الحالية والتى تستمر لمدة ثلاثة ايام بمدينة نارا اليابانية الوزير المفوض وائل عبد الرحيم مدير شؤون أسيا بجهاز التمثيل التجارى والمستشار التجارى محمد احمد رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو.



