جهاز أشعة مقطعية جديد من وزارة الصحة لمستشفى الجمالية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، دعم وزارة الصحة لمستشفى الجمالية بجهاز أشعة مقطعية جديد لخدمة المواطنين، والإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية بالمحافظة بكل إداراتها وتخصصاتها.

وأشار إلى أنه قد سبق وأن دعمت وزارة الصحة المنظومة الصحية بالدقهلية خلال شهر مايو الماضي ب 2 جهاز إيكو، وجهاز تنفس صناعي، وذلك بدعم وتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة.

وأوضح بأنه قد تم دعم 3 مستشفيات بالمحافظة بهذه الأجهزة الطبية الحديثة، تتضمن: جهاز إيكو لكل من: مستشفى أجا المركزي، ومستشفى المنزلة المركزي، وجهاز تنفس صناعي لمستشفى الجمالية المركزى.

ولفت إلى حرص المديرية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة بتنظيم قوافل طبية علاجية لتوقيع الكشف على المرضى من خلال عيادات في تخصصات مختلفة مثل: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والعظام، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن، والأسنان، والنسا وتنظيم الأسرة، فضلاً عن توفير معمل طفيليات، وأشعة x ray، وتحاليل للمساعدة في تشخيص الحالات مع القافلة.

وأكد "مكين"، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان على تقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الصحة بالدقهلية، وخصوصا قطاع الطب العلاجي، والإدارة العامة للأشعة بأحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمرضى محافظة الدقهلية.