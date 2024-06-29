جامعة المنصورة: تدشين مشروع امتداد مستشفى الطوارئ الجديد يوليو المقبل

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة عن الانتهاء من الإجراءات المبدئية لمشروع إنشاء "امتداد مستشفى الطوارئ الجديد"، وسيتم تدشين المشروع، ووضع حجر الأساس بالتعاون مع وزارة الصحة خلال شهر يوليو المقبل.

يعد المشروع مشروعا خدميا ضخما فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمواصفات عالمية، بما يليق بالمواطن المصري، وسيكون المبنى الجديد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة؛ لتخفيف العبء عن كاهل مستشفى الطوارىء، وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم، والتي تستقبل نحو 200 ألف حالة سنوياً، ويتم إجراء نحو 15 ألف عملية سنوياً؛ لإنقاذ مرضى الحوادث، والحالات الحرجة.

وتقدم مستشفى الطوارئ كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث، والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة، وتوفير كافة الفحوصات المتكاملة لمواطني، ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية، و5 محافظات بإقليم الدلتا.



يضيف المشروع قدرة استيعابية تصل إلى 220 سريرا؛ ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 450 سريرا.

وسيتم إنشاء المبنى الجديد على مساحة 1500 متر مربع، ويتكون من بدروم خدمات أساسية، ودور أرضي، وتسعة أدوار علوية متكررة، ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ، ودورين لوزارة الصحة، وأدوار للعمليات، والعناية المركزة، والإفاقة، والمعامل، والإقامة الداخلية، والخدمات المساعدة، كما يضم دور خاص باستقبال مرضى مركز الكلى، واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان.

ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 160 غرفة لإقامة المرضى داخلياً، و50 عناية مركزة، و10 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم المركزي، ومجموعة معامل متكاملة، ووحدات الأشعة، وتشمل: (الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسي)، وشبكة الغازات، ووحدة التعقيم.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، دعوته إلى كافة المؤسسات المجتمعية، ومنظمات المجتمع، والأفراد؛ للمساهمة في إنشاء، وتجهيز "مبنى مستشفى الطوارئ"؛ لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.