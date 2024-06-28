جامعة المنصورة تحتل ترتيبا متقدما عالميا ومحليا بتصنيف "US News" لعام 2024

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقدم ترتيب جامعة المنصورة على المستوى الدولي والأفريقي والمحلي في تصنيف مؤسسة "US News"، وهي مؤسسة رائدة في توفير التحليلات، والتصنيفات التعليمية عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية لعام 2024.



وجاءت جامعة المنصورة في المركز 335 على المستوى العالمي بتقدم 112 مركزا دوليا عن تصنيف العام الماضى 2023، كما تقدمت جامعة المنصورة مركزاً في ترتيبها على مستوى الجامعات الإفريقية عن العام الماضي، حيث جاء ترتيبها السابع على المستوى الإفريقي، وجاء ترتيبها الثالث على المستوى المحلي، كما جاء ترتيب جامعة المنصورة في التخصصات الرئيسية كما يلي:

- تخصص الرياضيات (Mathematics) بالمركز 25

- تخصص علم الأدوية والسموم (Pharmacology and Toxicology) بالمركز 85

- تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية (Electrical and Electronic Engineering) بالمركز 275

- تخصص الطب السريري (Clinical Medicine) بالمركز 422

- تخصص علوم الحاسب (Computer Science) بالمركز 324

- تخصص علم الأحياء، والكيمياء الحيوية (Biology and Biochemistry) بالمركز 410

- تخصص علم النبات والحيوان (Plant and Animal Science) بالمركز 182

- تخصص علوم المواد (Materials Science) بالمركز 360

- تخصص الكيمياء (Chemistry) بالمركز 383

- تخصص الفيزياء (Physics) بالمركز 583

- تخصص الفيزياء الكيميائية Physical) chemistry) بالمركز 408

- تخصص الهندسة المدنية Civil) engineering) بالمركز 116

- تخصص الطاقة، والوقود Energy and) fuels) بالمركز 312

- تخصص العلوم الزراعية (Agriculture science) بالمركز 221

- تخصص الهندسة (Engineering) بالمركز 277

- تخصص علوم البيئة (Environment and ecology) بالمركز 48

ويعتبر "US News" من أهم التصنيفات العالمية، التي تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالمياً، حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.