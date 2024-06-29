بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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بدأت عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الإيرانية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن إسلامى- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم- "انتهت فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وتم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع، لكن التصويت مستمر في المراكز التي لا يزال ناخبون متواجدين فيها، وبعد إدلاء هؤلاء بأصواتهم ستبدأ عملية فرز الأصوات فيها".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14 في الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت جرينتش) في 58640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، منها 34522 في المناطق الحضرية و24118 في المناطق القروية والريفية، وهي مقسمة إلى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابتا و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقلا. وتم تخصيص 344 مركز اقتراع في سفارات وممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نحو 100 دولة في العالم.

وتم تمديد الانتخابات 3 مرات، في كل مرة ساعتين، من الساعة السادسة حتى الثانية عشرة مساء.

وجرت الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بين المرشحين الأربعة؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان.