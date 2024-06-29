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بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل انطلاق امتحانى الفيزياء والتاريخ

السبت، 29 يونيو 2024 08:44 ص
بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل انطلاق امتحانى الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة
كتبت - مرام محمد

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بدأت لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، للكشف عن أدوات الغش من هواتف محمولة وسماعات وساعات إلكترونية ومنع دخولها اللجان؛ للحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

وتنطلق لجان امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، موجهة بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

وشددت على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، موضحة أن جملة الأسئلة 46 سؤالًا، تشمل سؤالين مقاليين و44 اختيارى من متعدد مخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ 46 سؤالًا تتضمن سؤالين مقاليين و44 اختيارى من متعدد.

وأشارت الوزارة إلى أن 70% من أسئلة الامتحان فى كل مادة ستكون بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا والطالب المتميز.

 

 

 







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