المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك فى مصر يشارك باحتفالية اليوم الوطنى لسلوفينيا

كتب ـ محمد الأحمدى

شارك الخورأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر ، بالذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال جمهورية سلوفينيا، وذلك بدعوة من ساشو بودليسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أرسل ببرقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة، وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي هنرى الدوق الأكبر للوكسمبورج، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.