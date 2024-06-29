الكويت تحصل على المركز الأول عالميا فى مؤشر تطوير قطاع الاتصالات

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية حصول دولة الكويت على المركز الأول عالمياً في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI)الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، للمرة الثانية على التوالي.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات الكويتية - في بيان لها الجمعة على موقع الهيئة بمواقع التواصل الاجتماعي - أن تطوير المؤشر يعطي انطباعا إيجابيا للمستثمر الأجنبي ما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل الكويت لإتاحة فرص عمل جديدة وتنوع مصادر الدخل في الكويت.

وأضافت أن IDI هو مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهو ما يفسر مدى استخدام شبكة الإنترنت في الدولة بطريقة آمنة حيث تبلغ نسبة استخدام الأفراد داخل الكويت لشبكة الإنترنت 99,4%