الكل بيقول يا رب.. طلاب الثانوية بقنا يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ.. فيديو

قنا ـ صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادتها الخاصة لامتحانات الثانوية العامة والتي بدأت الإثنين 10 يونيو 2024، مع تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كل الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالبا وطالبة موزعين على 45 لجنة، حيث يؤدى الامتحانات 11742 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و1331 طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و4184 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

ولفت وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب، ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وشدد وكيل الوزارة، على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين وعدم السماح بدخول اللجان الا المسموح لهم قانوناً، واقتصار مهمة المكلفين بتنظيم الطلاب على التواجد خارج اللجنة.