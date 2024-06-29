دخول طلاب الثانوية بالغربية للجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ.. لايف

الغربية ــ مصطفى عادل

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، والتي فتحت أبوابها أمام الطلاب للدخول قبل دقائق انطلاق امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.

وخضع الطلاب والطالبات لعمليات تفتيش مشددة من قبل مراقبي اللجان، للتأكد من عدم دخول الهواتف المحمولة وأدوات الغش والكتب التي قد تستخدم في ارتكاب جرائم الغش.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلي اللجان والانتظار معهم وافترشت السيدات الأرصفة رغم ارتفاع درجات الحرارة انتظارا لدخول وخروج الطلاب بعد انتهاء الوقت الرسمي لأداء الامتحان.

ويؤدى 40661 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وتم تجهيز اللجان بالآثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية، حرصا على توفير الراحة للطلاب، و تجهيز كافة اللجان بالمراوح وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية.

كما تم السماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وكشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصيا لهذا الغرض وتغطى كافة التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث لانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان.

كما تم طباعة بنر للتعليمات وحظر اصطحاب المحمول للطلاب و المعلمين وتعليقه داخل كل لجنة، كما تم تجهيز 25 استراحة، مجهزة بـ 684 سريرا موزعة على الإدارات لراحة المراقبين.