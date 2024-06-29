العثور على جثة شاب فى نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة أحد الشابين اللذان تعرضا للغرق بنهر النيل في الصف، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وجاري تكثيف الجهود للعثور على جثة الشاب الآخر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بمنطقة جزيرة "فيشر" بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين يدعيان "يوسف"، و"محمد" خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة "محمد"، وجاري توسعة عمليات البحث للعثور على جثة "يوسف"، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

