الأرصاد: استمرار ارتفاع قيم الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كتب محمد شعلان

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في قيم الحرارة وهو ما شعر به المواطنون في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع ان يستمر هذا الأمر اليوم الجمعة بسبب تأثرنا بكتل هوائية شديدة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ثمة ارتفاع في نسب الرطوبة -أيضا- وهو ما يجعلنا نشعر بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 39 درجة اليوم، وذلك، أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات».

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم، ستكون الأجواءُ شديدة الحرارة رطبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأقل في قيم درجات حرارتها لكن الأعلى في نسب الرطوبة».