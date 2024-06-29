اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 03:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويحذر من توسع الصراع بالمنطقة

السبت، 29 يونيو 2024 02:32 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويحذر من توسع الصراع بالمنطقة الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

السيسي

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

اليوم السابع بلس

مؤتمر الاستثمار في مصر

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

الاستثمار في الطاقة المتجددة

الاقتصاد المصرى

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

مشروعات التنمية المستدامة

نمو الاقتصاد المصرى

دعم القطاع الخاص

الاستثمار في مصر

ثبات سعر الدولار

الشركات الأوروبية

الشراكة المصرية الأوروبية

مصر وأوروبا

مصر والاتحاد الأوروبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة